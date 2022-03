Swedbanki investeeringute strateeg: Venemaa aktsiaturg on kukkunud pilbasteks juba enne reaalsete majandussanktsioonide jõustumist

Taolistel keerulistel aegadel on tavapärane, et meedias on pealkirjad, et kõik müüvad aktsiaid. Teadupärast ei ole aga võimalik aktsiaid müüa, kui samal ajal mitte keegi neid ei osta. Taas kordub vana ja tuntud muster, kus kogenumad ning tugevama närvikavaga investorid turgudel valitsevat hirmu positsioonide suurendamiseks kasutavad. Tunnustan investor Toomast, kes on investoritele soovitanud raskel ajal oma portfelliga läbimõtlemata otsuseid mitte vastu võtma. Meil on selja taga mitu aastat aktsiaturgude suurepäraseid tootluseid ning tänaste geopoliitiliste sündmuste kontekstis ei ole suuremate aktsiaturgude selle aasta 5-15%-ne langus mitte midagi erakordset. Venemaa on külvanud tohutul hulgal paanikat ning pole kahjuks teinud midagi selleks, et maailm saaks rahuneda. Paarist positiivsest uudisest piisaks, et investorite ahnus taas hirmu seljataks. Parim oleks, kui hea uudis teataks sõjalise konflikti lõppemisest, aga kahjuks pole siin lähiajal ilmselt kiiret lahendust tulemas.

Venemaa on maailma suurimate nafta, gaasi ning metallide tootjate esirinnas. Venemaa koos Valgevenega toodab kolmandiku maailma väetistest. Kaks konflikti peamist osapoolt Ukraina ning Venemaa annavad kolmandiku maailma nisutoodangust. Tarneahelate niigi keerulised probleemid on süvenemas ning survestamas tarbijate ostujõudu kasvava inflatsiooni kaudu. Keskpangad on selgelt surve all, aga just siit võib finantsturgude jaoks tulla lähiajal päästev õlekõrs. Geopoliitiline turbulents, riikide majanduskasvu väljavaadete halvenemine ning tarbijate tarbimisotsuste edasilükkamine sunnivad keskpankureid lähiajal tõenäoliselt rahapoliitika karmistamist edasi lükkama. Likviidsuse liigne kokkutõmbamine võib majanduse viia stagflatsiooni, kus kõrge inflatsiooniga kaasneb madal tarbijanõudlus ja kõrge tööpuuduse määr.

Iga kriis toob alati kaasa majanduslikke kahjusid, kuid avab ka uusi võimalusi ning soodustab innovatsiooni. Hea investor jääb Karlssoni kombel rahulikuks ning püüab sellest segadusest pikemas perspektiivis kasu lõigata. Maailm on selgelt ja väga kiiresti muutunud. Euroopa ühtsus on olnud Venemaa jaoks ilmselge üllatus. Saksamaa värske soov vabaneda lähiaastate jooksul otsustavalt Venemaa energiasõltuvusest on aktsiaturgudel juba toonud kaasa rohelist värvi roheenergia aktsiatele. Euroopa Parlamendi värske otsus aktsepteerida Ukraina Euroopa Liitu astumise soovi toob sõjalise konflikti möödudes riiki palju uusi investeeringuid. Selleks tuleb aga vahendeid valimata taastada Ukraina territoriaalne terviklikkus.