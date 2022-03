Sõja mõjud: toorainetel pööraseim hinnatõus alates 70ndatest, nafta hind võib kerkida 185 dollarini

Ennelõunal kerkisid olulisemate toorainete hinnad, iseäranis nisufutuuride hind, mis kerkis ligi 7% ja jõudis 1200 dollari tasemele - alates aasta algusest on nisu kallinenud 57%. Kuna Ukraina ja Venemaa toodavad kahepeale kokku umbes 30% maailma nisust, kardetakse varustuse katkemist. Samuti näitasid ennelõunal tõusu maisi (aasta algusest +28%) - ja riisifutuurid (aasta algusest +8%).

Financial Times kirjutab, et nii kiiret hinnatõusu nagu praegu nähti viimati 1970. aastatel. Hetkel on toorainete hinnad lehe andmetel jõudnud nii kõrgele tasemele, kus nad olid viimati 2008. aastal.