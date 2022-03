Mitte ainult võlakirjad: Ukraina hakkab NFT-dega raha koguma

Financial Times kirjutab, et Ukraina plaanib luua eraldi NFT-d ehk plokiahelatehnoloogial põhinevad pildid.

Nädala ajaga on Ukraina teinud juba esimese võlakirjaemissiooni, millega koguti armeele 270 miljonit dollarit ning äsja teatati ka teise võlakirjaemissiooni plaanist.

Krüptorahade annetamine Ukrainale pole sugugi uus idee. 26. veebruaril teatas Ukraina valitsus, et nad aktsepteerivad annetusi ka krüptorahas. CNBC kirjutab, et alates sõja puhkemisest on Ukraina heaks annetatud 54 miljoni dollari väärtuses krüptoraha.