Sõda kukutab Euroopa börse: kes ostab kasvanud kulude ajal kestvuskaupu?

Börsil on päris suuri kukkujaid. Näiteks Harju Elektri aktsia kukkus 6,7 protsendi võrra 6,16 euroni. Silvano FG aktsia kukkus seitse protsenti, 0,814 euroni. Nordic Fibreboardi aktsia vastas 8,3 protsendise kukkumisega 1,78 euroni.

«Peamine turu mõjutaja on uudiste pealkirjad, ettevõtete fundamentaalnäitajad avaldavad vaevalt mingit mõju,» ütles CMC Marketsi peaanalüütik Michael Hewson Reutersile.

«Meil on eskaleeruva inflatsiooni risk, meeletu ebakindlus Ukraina sõjast ja tuumarelva kasutamist mittevälistav Venemaa president – on see alles kokteil,» lisas ta.