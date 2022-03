Vene nafta on kinni? Teised sanktsoonidealused riigid pakuvad abikätt

CNN kirjutab, et paljud riigid keelduvad praegu Venemaa naftat vastu võtmast - osalt protesti pärast, aga teisalt seetõttu, et kardavad, et naftale määratakse sanktsioonid niikuinii. Seeläbi on analüütikute arvamuse kohaselt lääneriikide turult iga päev puudu 4,3 miljonit barrelit naftat. Ja see nappus tabab paljusid riike ootamatult ja valusalt. Investeerimispank JP Morgan ähvardas, et kui sõda Ukrainas jätkub, võib nafta hind kerkida 185 dollarile barrelist.

Jutt käib Iraanist ja Venetsueelast. Mõlema naftatarned on omakorda sanktsioonide all. Iraan nafta seetõttu, et USA arvab, et riik tahab tuumapommi valmistada ning kehtestas sanktsioonid 2018. aastal. Nüüd on aga kahe riigi suhted tasapisi üles sulama hakanud ning isegi Iisrael andis märku, et uus Iraani tuumalepe - ja ühes sellega sanktsioonide kadu - võib sündida juba nädala jooksul. Iraan on maailma suuruselt seitsmes naftatootja ning riik teatas juba, et kui sanktsoonid maha võetakse, on ta võimeline kahe kuu jooksul oma naftatootmise tipptaseme taastama. Kuna Iraan on ka suur gaasitootja, saaks ta teoreetiliselt viia läbi Türgi naftajuhtme gaasi ka Euroopasse - kuigi tõenäoliselt vajaks see projekt täiendavaid Euroopa-investeeringuid, mis 2018. aastal seisma pandi ja mille peale Euroopa energiakontsernid riigist lahkusid.