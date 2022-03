Venemaale ei saa investeerida? Vale puha, algas tormijooks Hiina-Vene aktsiatele

Hiina jaeinvestorid on asunud massiliselt panustama nn Hiina-Vene aktsiatele. Tegu on ettevõtetega, millele investorid ennustavad suurt tulevikku, sest lääneriikide kehtestatud Venemaa-sanktsioonide valguses ootavad hiinlased, et Hiina just suurendab kaubavahetust Venemaaga, kirjutab Financial Times.