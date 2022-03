Aktsiad langevad, toorained rallivad: turgudel algas uus sõjanädal

Hommikul ehmatas börse USA teade, et riik kaalub kasvõi üksinda Venemaa naftale embargot kehtestada, kuid Reutersi andmetel on seda sammu kaalumas ka Euroopa Liit. Kui Reutersile esitatud andmete järgi impordib USA ühes kuus Venemaalt 8% vedelaid naftasaaduseid, siis Euroopa naftaturust moodustab Venemaa nafta Eurostati andmetel tervelt neljandiku. Brenti toornafta barreli hind kerkis selle jutu peale 9% ja jõudis 129,89 dollari juurde.

Gaasi hind lendas Hollandis 239 euro tasemele - enne sõda oli see 73 dollari juures ehk hinnatõus on olnud loetud päevadega 227%.

Nisu hind kerkis täna hommikul 7%: Ukraina ja Venemaa nisu moodustab kahepeale 30% kogu maailma nisust. Kui sõda Ukrainas edasi kestab, on ohus kevadkülv ja sellega seoses nisutarned. Nisu hind on alates aasta algusest kerkinud alates aasta algusest tervelt 68% 1294 dollari tasemeni. Reuters kirjutab, et seda arenguid vaadatakse väga kriitiliselt näiteks Egiptuses, mis on sõltuv nisutarnetest.