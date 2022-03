Ka Euroopa tuumajaamu ähvardab tarnešokk: suur hulk uraani tuleb Venemaalt

Ukraina sõja puhkedes sattusid tarneahelad löögi alla – Euroopas nuputatakse, kust saaks energiat ja tooraineid, kui neid Venemaalt ja Ukrainast enam ei saa. Kui Saksamaa Nord Stream 2 gaasijuhtme projekti külmutas, teatas riik, et plaanib võtta taas tuumajaamad kasutusse. Varem tahtis Saksamaa kõik tuumajaamad tänavu rohepöörde raames sulgeda. Prantsusmaal juba on tuumajaamad elektriallikaks number üks.

Kuid ka tuumajaamad peavad sel juhul hakkama mõtlema, millised on need alternatiivsed riigid, kust uraani saada. Nagu kirjutab RND, siis on Euroopa Liit suurel määral sõltuv Venemaalt pärinevast uraanist. Euratomi agentuuri 2020. aastast pärinev raport selgitas, et 20% Euroopas kasutatavast uraanist (Naturtrans) tuleb Venemaalt, 19% Kasahstanist. Rikastatud uraani puhul on Venemaa panus Euroopasse tervelt 26%.

Riigid, kust Euroopa saab uraani: 1. Niger 2. Venemaa 3. Kasashtan 4. Kanada 5. Austraalia Allikas: Statista

Ukraina sõda on toonud välja Euroopa suure majandusliku sõltuvuse Venemaast: on tooraineid ja komponente, mida pole kerge kiiresti asendada. Üks kõige teravamaid küsimusi, mida Euroopa Liit ja USA praegu arutavad, on see, kas Venemaa gaas ja nafta pannakse samuti sanktsioonide alla.