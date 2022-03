Euro langes täna dollari vastu terve protsendi ning ühe euro eest saab nüüd 1,08 dollarit. Alates aasta algusest on euro dollari suhtes odavnenud 4,7%. Languse taga on sõda Ukrainas, mis paneb terve Euroopa regiooni majanduse surve alla ja taastumise küsimärgi alla.

Kui enne Ukraina sõda näitas Euroopa keskpank märke, et hakkab suure hinnatõusu vastu intressimäärasid tõstma, siis nüüd, sõja ajal, on need väljaütlemised tasaseks jäänud. 10. märtsil leiab aga aset Euroopa Keskpanga kohtumine, millest on oodata uusi signaale, mida pankurid aina kiireneva hinnatõusu vastu ette plaanivad võtta.