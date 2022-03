Investor Mari: sõda võttis portfellist tuhandeid. Ja võtab veel

Kui aastavahetusel lõin portfelli seisu lukku 38 047,44 euro peal, siis tänaseks olen oluliselt vaesem. Ukraina sõda ja kriis Euroopas on ka minu aktsiaid räsinud. Vahepeal tahtsin juurde osta, mitu korda tahtsin – aga siis vaatasin uudiseid ja tundus, et asjad kukuvad veel. Ja sisetunne ei petnud. Kahju, et sisetunne ei käskinud hakata otsima lühikeseks müümise võimalusi, siis oleksin täna rikas ja palmi all.

Kukkusid nii börsid kui ka minu portfell: tänane seis on 33423,85 eurot. Ehk enam kui 12% vähem kui aasta alguses. Tegelikult on langus veelgi sügavam, sest olen vähemalt sellele strateegiale truuks jäänud, et kannan iga kuu investeerimiskontole 300 eurot – selle aasta jooksul kokku 900.

Kui mul aasta lõpus koosnes portfell suures osas jaotamata kasumist, siis nüüd on jaotamata kasumit vaid 5434 eurot. Ja pole liialdus öelda, et see summa väheneb tundidega.

Ühelt poolt kaob raha puhtalt aktsiate languse tõttu: minu suured möödunudaastased lemmikud nagu Coop ja Enefit on hakanud vastu töötama, aga on ikka veel plussis.

Täiesti ausalt vee all on mul aga kolm positsiooni: LHV, Swedbank ja õnnetu Nio. Igaüks neist õnnistab mind ligi 300-eurose kaotusega. Ehk ma ei jõua nii kiiresti raha sisse panna investeerimiskontole kui kiiresti nemad mulle raha kaotada saavad.

Täna mõtlesin: ostaks LHVd juurde? Ilusti kukkus veel 12% reedesele otsa. Või panustada suurele sõjale ja võtta kiirelt rallinud sõjaaktsiaid. Või siis mõnda toorainetootjat. Või siis lihtsalt paki makarone – investeering seegi.

Sest mida ei suuda börs teha, seda teeb euro: meie ühisraha on dollari suhtes tänavu vajunud üle 4%. Nii et mul on hea meel,et nii mõnedki positsioonid on tasakaaluks ka USA börsilt võetud.

Mul on jätkuvalt 3 valikut:

1) jätta asjad nii nagu nad on ja mitte midagi teha: sellega saan iga päev kui mitte börsikaotust, siis euro kaotuse pluss Eesti 12-protsendise inflatsiooni ka veel otsa. See-eest võib tulla hiljem tugevam taastumine aktsiate abil.

2) müüa kõik maha ja minna rahasse: aga mis see raha mind siin inflatsiooni ajal aitab?

3) osta kogu täiega portfell kõvemaid valuutasid nagu Šveitsi franke või kulda täis – kõva tõusu siit ei tule, aga vähemasti aitaks see mu langust tasandada

4) osta portfell kõige täiega soodsaid aktsiaid ning lihtsalt tuimalt sõja möödumist oodata: vahepeal saan kindlasti langust, aga lootus püsib, et 10 aasta perspektiivis on lugu juba ilusam

Kuna raha kaotab väärtust, siis ükskõik kui kuri see börsiilm ka poleks, investeerimisest ma praegu ei pääse. Seda enam, et investeerin ainult seda raha, mida lähitulevikus tarvis ei lähe. Kui kaob, on kahju, aga vähemalt sai vahepeal nalja.

Ühe asja kaotasin ka eelmisel nädalal portfellist ära: kuna mul oli Postimehe ajast saadud veimevakana kaasa ka 1 Express Posti aktsia, aga see läheb nüüd kogu täiega Omnivale, siis suurenes mu raha osakaal portfellis pisut enam kui 600 euro võrra.

Aktsiate seis ka tõestuseks juurde: