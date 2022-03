Millises Eesti pangas on kõige enam Venemaa-laene?

LHV krediidijuht Rain Gontmacher ütles, et Venemaaga otseselt seotud või kehtestatud sanktsioonidest otseselt mõjutatud klientide osakaal on LHV laenuportfellis väike. «Näeme, et tänased sanktsioonid tekitavad väljakutseid eelkõige teatud kaupade ja toorme hankimisel, mille osas on klientidel tarvis leida alternatiivsed tarnekanalid. Viimane võib kaasa tuua sisendhindade kasvu ja kasumlikkuse languse, kuid mis koheselt ei tähenda, et klientidel tekiksid probleemid kohustuste teenindamisega. Ühtlasi ei ole me ka täheldanud, et tänases olukorras oleksid kasvanud maksepuhkuste taotlused,» rõhutas Gontmacher.