Venemaa kaubatransport on kokku kukkunud

Saksamaa majandusväljaanne Handelsblatt kirjutab, et Ukraina sõda hävitas loetud päevadega suure hulga Venemaa tarneahelast.

Juba esimestel päevadel peale sõja puhkemist vähenes import Venemaale 27% jagu ja jätkas iga päevaga vähenemist. Maanteetransport moodustab praegu lehe andmetel seitsmendiku sellest, mis Venemaal enne sõda oli.

Osaliselt on kaubavahetuse taga ettevõtted nagu IKEA või Apple,kes on peatasid protestiks sõja vastu Venemaal müügi. Teisalt aga on selle taga logistikafirmad ise, kelle jaoks Venemaa-äri liiga riskantseks on muutunud, vahendab leht.

Euroopa on arutanud keelustada Venemaa laevadel Euroopa sadamatesse minna, kuid ühtset kindlat reeglit pole. Suurbritannia ütles küll, et Venemaa laevu ta enam alates 1. märtsist oma sadamatesse ei luba, aga kui laev seilab mõne teise lipu all, aga tarnib Venemaa kaupa, siis seda saab teha, kirjutas Lloyd's List. Euroopa sadamates peatub väljaande andmetel ühes kuus harilikult 829 Venemaa laeva.

Mitmed suured laevafirmad nagu Maersk ütlesid aga, et ei võta praegu Venemaa-transporti vastu. Rotterdami sadama - Euroopa ühe suurima sadama - andmetel moodustab Venemaaga seotud äri nende mahust umbes 10%. Sasam ütles, et kuna paljud ettevõtted keelduvad Venemaale suunduvat kaupa kohale viimast, on ebaselge, millal mujalt sadamasse jõudnud kaup tollist läbi läheb ja Venemaale pääseb - nii et Venemaa kaup võib siinseid sadamaid ummistada. Hamburgi sadam jällegi teatas, et lõpetab täielikult Venemaalt tulevate või Venemaale minevate laevade teenindamise.

Kuigi Venemaal on kolm suurt kaubasadamat - Ust-Luga, Novorossiisk Mustal merel ja Vladivostok idarannikul Hiina piiri lähedal, viitab Nikkei Today, et suur osa Asiast Venemaale minevast kaubast viiakse tavaliselt ülisuurte konteinerlaevadega kas Rotterdami või Hamburgi sadamatesse, kus siis kaup väiksemate aluste peale ümber laetakse, et see omakorda Ust-Lugasse viia. Kui nendes suurtes sadamates enam kaupa vastu ei võeta, peab Venemaa kogu oma senise Aasia-kaubanduse ümber korraldama.

Nikkei Today andmetel ootasidki analüütikud, et Asia kaup leiab tee Venemaale läbi Vladivostoki sadama, kuid satelliidipildid sealsest rongiliiklusest - Vladivostok on Trans-Siberi raudtee lõpp-punkt - näitavad, et suuremat kauba liikumist pole toimunud. Leht kirjutab, et see võib tähendada, et kaup ei ole Venemaale liikunud rubla väärtuse kiire languse tõttu, mispärast kaubatehinguid ei sündinud.