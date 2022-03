Coinbase külmutas sadade venelaste krüptokontod

Coinbase'i otsus hakata vene kontosid blokeerima tuleb ainult 3 päeva peale seda, kui ettevõtte juht Brian Armstrong oma twitterikontol kirjutas, et paljude tavaliste venelaste jaoks on nende krüptosäästud alternatiiviks olukorras, kus rubla on kokku vajunud.

Euroopa Liit plaanis juba enne Ukraina sõja algust laiemaid krüptorahapiiranguid, aga nagu kirjutab täna Handelsblatt, siis Euroopa Parlamendi töökavast on kadunud krüptoraharegulatsiooni puudutav osa ehk teema on esialgu maha võetud. Sotsiaaldemokraadid, rohelised ja vasakpoolsed tahtsid keelustada krüptoraha, kuna too saastab loodust ja on liiga energiamahukas.