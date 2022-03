Kulla hind kerkis üle 2000 dollari

Kuigi 10-protsendine tõus on kulla jaoks tubli tulemus, jääb see kaugelt maha tööstusmetallide hinnatõusust: täna kerkis nikli hind Londoni metallibörsil hoobilt nii kõrgele, et kauplemine peatati. Niklitonni hind on kerkinud 100 000 dollarini. Kiire tõus on tabanud ka pallaadiumit ja palusid teisi tööstusmetalle, mille jaoks sõda Ukrainas ja Venemaale kehtestatud sanktsioonid tähendavad nappuse saabumist.