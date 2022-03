LHV lööb ühe aktsia 10 tükiks

LHV kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku, et investorid saaksid spliti ära kinnitada: LHV tahab teha 1 aktsiast 10. Täpsemalt muudab LHV oma põhikirja selliselt, et vähendatakse grupi aktsia nimiväärtust praeguselt 1 eurolt 90 sendi võrra ehk 10 sendi peale. Selle tulemusena on uueks aktsia nimiväärtuseks 10 senti, kirjutab ettevõte börsiteates.