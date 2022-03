Eesti Varude Keskus soovitab: tehke igaks juhuks kütusemüüjaga juba nüüd leping ära

Eile teatas üllatuslikult Shell, et piirab Saksamaal nende suurklientide jaoks, kellel pikemad lepingud puuduvad, kõikvõimalike naftasaadustega varustamist. Eesti Varude Keskuse kommunikatsioonijuht Martin Jasko selgitas, varustatusega pole probleeme ei meil ega Saksamaal, probleemiks on pigem kiirelt tõusev hind.

Sellegipoolest:«Tuues Shelli näite Eesti konteksti, on väga oluline, et kõigil meie ettevõtetel ja organisatsioonidel, kes oma tegevuses sõltuvad mootorikütustest, oleks endal alati minimaalne varu ning juba eelnevalt sõlmitud korralikud tarnelepingud mõne kütusefirmaga,» ütles Jasko.

Iseäranis soovitab Jasko mõelda lepingute peale neil ettevõtetel, kes pakuvad elutähtsaid teenuseid ja kelle varuplaan on diiselgeneraator - haiglad, sideettevõtted, transpordifirmad, vee-ettevõtted, põllumajandustootjad - sest piltlikult öeldes oleks probleemide tekkimise korral hilja tanklasse diislit tooma minna. «Laiendades seda ringi peaks lepingute peale mõtlema ka kaubandusettevõtted, laod ja teised, kes on alternatiivse elektrilahendusena näinud ette generaatortoite. Viimane aga vajab päris palju kütust ja seda võib kriisis vaja minna pikema aja vältel.»

«Kütusemüüjatega lepingute sõlmimine aitab neil organisatsioonidel läbi mõelda ja kokku leppida ka kriisiaegsed tegevused, kuidas kütus nendeni jõuab,» ütles Jaska.

Jaska selgitas, et Varude Keskus (VK) töötab nii, et otse kellelegi kütust jaotama asutus ei hakka - Eesti kütusevarud jagatakse sel juhul edasi kütusemüüjatele ning nood omakorda siis varustavad soovijaid. Küll aga rõhutas Jaska, et VK võib otsustada kütuse jaotamise selliselt, et eelistatakse neid kütusemüüjaid, kellel on rohkem lepinguid elutähtsate teenuste pakkujatega.

«Kuigi kütuste hind sõltub maailmaturust, annavad sellised lepingud ettevõtetele suurema kindluse, et kütuse tarneraskuste korral ollakse paremas olukorras kui ilma lepinguta,» ütles Jaska.

«Võtsime varude keskuses täna ühendust ka meie partnerorganisatsiooniga Saksamaal (German National Petroleum Stockpiling Agency), kelle esindajad kinnitasid kiiresti, et Shelli uudise põhjal muretsemiseks pole põhjust, tarnekindlus on tagatud ning Shell’i otsus ei puuduta nende ettevõtte lepingulisi kliente,» selgitas Jaska. Küll aga rõhutas ta, et globaalsel kütuseturul on heitlikud ajad ja Venemaa tarnetest võimalik loobumine mõjutab seni kütuse hinda, aga paralleelselt tegeldakse teiste tarneahelate kaudu saadavate kaubamahtude suurendamise nimel.