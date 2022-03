Investoritel hakkab tekkima sõjapealkirjade tüdimus

«Päriselt pole sellist võtame hoogsalt riski aktsiate osturalli. Lihtsalt inimestel on varasemast vähem põhjuseid müüa. Samas miski ei viita meelestatuse muutusele. Võimalik, et osad investorid katavad lühikesi positsioone ehk langusele panuseid,» ütles Sydneys tegutseva City Indexi vanemanalüütik Matt Simpson Reutersile.

«Minu arvates hakkab tekkima Venemaa pealkirjadest väsimus,» rääkis ta. «Meil on nüüd 10-12 päeva järjest Venemaa Ukrainas peetava sõja pealkirjad. Kuigi see on äärmiselt traagiline, kaldun ma arvama, et aktsiate hindadesse on juba halvim sisse arvatud.»