Energiafirmade pidupäev: kõrge hind kasvatas aktsiate väärtust

Energiafirmade aktsiate käekäik sõltub praegu mitmest asjaolust: kas riik piirab kasumi teenimist, kellelt ja kust saab firma energiat – ehk ega ta Venemaast sõltu, kuivõrd on tal lisaärisid, palju peab ta investeerima. Kuid tänavuse aasta põhjal saab öelda, et kellel veel vähegi midagi pakkuda on, selle aktsia ka tõuseb. Eriti näivad investoritele meeldivat need aktsiad, kus pole hirmu, et suur Venemaa energia osakaal ja selle võimalik ärakukkumine firmale löögi annab. Seepärast on USA firmade väärtpaberid käesoleva aasta jooksul olulisemalt tublimat tulemust näidanud.

Suurte Venemaa-äride puhul on ettevõtete jaoks lisaoht selles, et Venemaa ähvardas lahkuvate ettevõtete varad Venemaal natsionaliseerida.

Taustsüsteem: mida on teinud energia hinnad: Brenti toornafta barrel on kallineud alates aasta algusest 57% Euroopa gaas on kallinenud alates aasta algusest 147%

USA ettevõtted

ExxonMobili aktsia on alates aasta algusest kallinenud pea 44 protsenti: firma teatas sarnaselt mitme teise energiaettevõttega, et tõmbub Venemaa-ärist välja. See tähendab firmale miljarditesse ulatuvat kulu, sest talle kuulus Venemaal 30 protsenti projektist Sahhalin-1, mille osalised toodavad õli ja gaasi Ohhoota meres.

Chevroni aktsia on alates aasta algusest tõusnud 45 protsenti. Äsja teatas firma, et ostab 3,15 miljardi dollari eest taastuvenergiaettevõtte REG – sellega saab Chevron automaatselt enda kätte 11 bioenergia rafineerimistehast USAs ja Euroopas.

Kes aga USAst tõelisi naftarakette tahab, peab pisemate ja meie mail tundmatute firmade poole vaatama: näiteks selline ettevõte nagu Abraxas Petroleum Corp tegi napilt nädalaga enam kui 200-protsendilise tõusu.

USA aktsiatesse investeerija saab osa ka dollari tõusust, samal ajal kui euro vähemalt praegu oma langust jätkab.

Euroopa ettevõtted

Royal Dutch Shelli aktsia on sel aastal kallinenud 24 protsenti. Firma sai nii palju kriitikat oma Venemaa-tarnete eest, et pani selle ärisuuna päevapealt seisma.

TotalEnergies ei suuna Venemaale uut raha, aga kaks päeva tagasi kirjutas Financial Times, et see ei tähenda, et Total Venemaa ärist väljuks. Aktsia hind on kerkinud napilt kaks protsenti.

BP, vana nimega British Petroleum, kaotas oma Rosnefti-tehinguga umbes 25 miljonit dollarit. Aktsia hinda see siiski väga kõvasti mõjutanud pole: alates aasta algusest on tõus olnud 11 protsenti.

Tehniliselt on maailma suurim naftavälja-arendaja Schlumberger Hollandi ettevõte, sest registreeritud on firma Curaçao saarel, peakorter on aga USAs. Firma aktsia on kerkinud aasta algusest 45 protsenti.

Itaalia energiakontserni Eni aktsia on aasta algusest kerkinud napilt kümme protsenti. Nende konkurendi Eneli edukusse usuvad investorid aga veel vähem: aasta algusest on Enel pidanud leppima aktsia 15-protsendilise odavnemisega ja märkimisväärset muutust ei toonud ka hinna eilne viieprotsendiline tõus.

Norra naftafirma Equinor püüab küll ka muid investeeringuid teha, kuid leivanumbrid on endiselt nafta ja naftatooted. Oma suurte naftavarude poolest rikka ettevõtte aktsia on aasta algusest kallinenud 26 protsenti.

Hiina ettevõtted

Hiina aktsiatele pääseb siinne investor üldjuhul ligi USA börsi kaudu ning ka nafta- ja gaasitootja Petro- china väärtpaber pole erand. Hiina ADRide ehk hoidmistunnuste puhul on probleem, et USA börsil kaubeldav väärtpaber ei pruugi olla võrdväärne Hiina aktsiaga; pole harvad juhud, kus USA börsil noteeritakse sama nime all vaid jupp ettevõttest. Petrochina aktsia on börsil kerkinud 17 protsenti, kuigi neljapäeval langes selle väärtus tervelt seitse protsenti.