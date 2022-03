Amazon muudab aktsia 20 korda odavamaks

Amazon, mille aktsia eest tuleb eestimaalastel välja käia õige mitu kuupalka, teatas, et tahab aktsia investoritele kättesaadavamaks muuta.

Selleks teeb ta 1:20 aktsiaspliti ehk aktsiate jagunemise. Ühe aktsia väärtus jagatakse 20 peale laiali. Kellel juba aktsiaid on, see saab iga aktsia kohta 19 lisaaktsiat kontole.

Praegu maksab Amazoni aktsia 2785 dollarit, nii et peale splitti maksaks aktsia 193 dollarit.

Amazoni jaoks on see ajaloo neljas aktsiasplitt alates börsiletulekust 1997. aastal. Alates börsiletulekust on Amazoni aktsia kerkinud 161 000%.