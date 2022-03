Enefit Green kasvatas tootmist

Soojatoodang ulatus veebruaris ligi 55 gigavatt-tunnini, mida on aastases võrdluses 5,6 protsenti vähem. Pelletitoodang kasvas veebruaris aga 16,3 protsendi võrra 11,5 tuhande tonnini.

Enefit Greeni juhatuse liikme ja tootmisvaldkonna juhi Innar Kaasiku sõnul rõõmustasid tootjad tugeva tuule üle ka veebruaris. «Tänu soodsatele ilmaoludele kasvas meie elektritoodang aasta võrdluses teist kuud järjest. Veebruarikuu toodang tõestab, et Eesti ja Leedu talved on tuuleenergia tootmiseks väga soosivad,» kommenteeris Kaasik.

Kaasik toob välja, et Enefit Greeni suurimad elektritootmisüksused on Eestis ja Leedus asuvad tuulepargid. «Enefit Green ehitab täna nelja uut tuuleparki, millest kaks paiknevad Leedus, üks Soomes ja üks Eestis,» märkis Kaasik ning lisas, et tänavu soovib ettevõte investeerimisotsuseni jõuda veel ühe tuulepargi osas nii Eestis kui ka Leedus.