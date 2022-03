Euroopa Komisjoni juht kutsub eurooplasi üles energiat kokku hoidma

Ursula von der Leyen ütles tänases intervjuus ZDFile, et Euroopa peab võimalikult kiiresti oma energiatarbimises Venemaa-sõltuvuse maha jätma. Euroopas tuleb praegu ligikaudu 40% gaasist, 25% naftast ja ligikaudu veerand tuumajaamade uraanist Venemaalt.

Eile esitles Euroopa komisjon plaani, mille kohaselt peaks Euroopa ühe aasta jooksul Venemaalt tuleva energia osakaalu 2/3 ulatuses vähendama. Leyeni sõnul näeb plaan ette, et teistelt maailma tarnijatelt palutakse rohkem LNG-d saata. Tema sõnul on seda nüüd ka nii palju saadetud, et võib öelda, et vähemalt selle talve lõpuni on Euroopa Venemaa gaasist sõltumatu. Teiseks ehitatakse ühised mahutid. Kolmandaks tahetakse «massiivseid investeeringuid» taastuvenergiasse.

Von der Leyeni sõnul saab energiasõltuvuse vähendamisele «igaüks kaasa aidata» ning kutsus eurooplasi üles, energiat säästma. «Muidugi on ka säästuprogramme, mis rohkem majandusse sisse lähevad, aga kui me seda kõike kombineerime - teised tarnijad, energiasääst - siis võime väga palju kiiremini Venemaa gaasist sõltumatuks saada,» ütles von der Leyen.

Küsimuse peale, mida need meetmed energiahindadega teevad, ütles von der Leyen, et nafta on teine teema ja sellepärast «koordineerisime sanktsioone väga täpselt oma Ameerika sõpradega». «Meie jaoks on oluline, et igaüks tooks sanktsoonidesse seda, mis Putinit kahjustaks, aga mis meid ei kahjustaks. Praegu näeme, et rubla on vabalanguses, intressid lähevad lakke, reitinguagentuurid on hinnanud Venemaa võlakirju rämpsvõlakirjadeks...» Siinkohal astus vahele saatejuht, kes palus von der Leyenil siiski rääkida energia hindadest.

Von der Leyen ütles sellepeale, et USA on paremas positsioonis kui meie, mis puudutab Venemaa naftast loobumist, aga et ka meie peame vaatama, et hinnad siin liiga palju ei eskaleeruks, sest see nõrgestaks jällegi meid.