Sõda jõudis Porscheni: osa tootmist pannakse seisma

Põhjuseks on, et osa tootmiseks vajalikke komponente tuleb Ukrainast, kust aga praegu sõja tõttu midagi kätte ei saa. Eelkõige on Porschel puudu autos kasutatavatest juhtmetest.

Leipzigi tehases on kavas tootmine väiksemas mahus uuel nädalal avada, kuid olukord on raske, sest lisaks kaablipuudusele kimbutab tootjat ka kiibipuudus.

Handelsblatt kirjutab, et Ukraina sõja tõttu jääb Lääne-Euroopas arvestuslikult ehitamata 1,5 miljonit autot - ja see arvestus on tehtud tänavuse aasta juunikuuni ette. Komponendid on puudu nii Volkswagenil, BMWl kui ka Mercedesel.