Euroopa Keskpank: meil on halb stsenaarium ja väga halb stsenaarium

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde ütles tänasel pressikonverentsil, et Euroopa on teelahkmel ja avaldas Ukrainale toetust.

«Me teeme, mida vaja, et saavutada hinna- ja finantspoliitilist stabiilsust», kinnitas Lagarde. Ta ütles, et Ukraina sõjal on neile suur mõju, aga kui suur, sõltub sellest, kuidas sõda edasi kestab.

Euroopa keskpank tegi 2 uut majandusstenaariumit, mis avaldatakse homme. Lagarde ütles, et mõlemad on palju halvemad kui alguses arvati. «Üks on halb. Teine on tõsiselt halb (severe),» ütles Lagarde.

Inflatsiooniprognoosi tõsteti varasemalt 3,2% pealt 5,1% peale ja Lagarde hoiatas, et inflatsioon võib lähiajal olla veel kiirem.

Majanduse taastumist toetab koroonaviiruse taandumine, samas sõda, kõrged energiahinnad ja tarneprobleemid töötavad sellele vastu.

Euroala SKT kasvuprognoosi vähendati 2022: kasv 3,7% 2023: 2,7% 2024 , 1,7%

«Inflatsioon on meid üllatanud, eelkõige ootamatult kõrge energiahindade tõus,» ütles Lagarde. Seetõttu kergitati ka inflatsiooniprognoosi: tänavu aastal tuleb see euroalal 5,1%. Lagarde rõhutas, et kui energia- ja toiduhinnad sellest välja arvata, on inflatsioon palju väiksem. Kiiret inflatsiooni aitab pehmendada inimeste koroonaajal loodud rahavaru, arvab Lagarde.

Keskpangal on terve rida alternatiivseid stsenaariume, näiteks, et majandusaktiivsus satub surve alla, kaubandus ja sentiment kannatavad, inflatsioon võib olla lähiajal oluliselt kõrgem. Aga kõikide stsenaariumide puhul langeb inflatsioon ajapikku ja 2024. aastal liigub inflatsioon taas 2% juurde, arvab Lagarde.

Mis saab varade tugiostuprogrammist? Aprillis: 14 miljardit Mais: 30 miljardit Juunis 20 miljardit eurot Kui andmed näidavad, et varaostuprogrammi lõpp ei tähenda majandusele probleeme, lõpetatakse varaostuprogramm kolmandas kvartalis. Aga kui probleemid tekivad, siis vaadatakse varaostuprogrammid üle.

Energiahinnad kerkisid +31% veebruarikuus, mis on ka inflatsiooni peamine põhjus. Nad on neil nädalatel veel tõusnud ning tõusevad veel. Prognoos on, et energiahinnad püsivad kõrgel pikemalt kui alguses arvati. Toiduhinnad kasvavad samuti.

Tööturusituatsioon on paremaks läinud, ja kuigi ettevõtted kurdavad tööjõupuuduse üle, siis palgad ei ole eriti tõusnud, leiab keskpank.

«Venemaa invasioon on majanduslikku väljavaadet Euroopas veelgi halvenenud ja Ukraina sõda võib jälle tarneprobleeme halvendada. Inflatsioon võib olla kõrgem, aga samas kui nõudlus väheneb, võib see hinnasurvet vähendada,» ütles Lagarde.