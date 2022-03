Coop Panga kasum kasvas veebruaris enam kui poole võrra

Aasta kahe esimese kuuga on pank teeninud 2,8 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 46 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Panga omakapitali tootlus oli veebruaris 14,7 protsenti, kulu-tulu suhe 58,2 protsenti, teatas Coop Pank börsile.

«Coop Panga ärimahud on aasta kahe esimese kuuga kenasti kasvanud ja pank teenis korralikku kasumit. Coop Pank on keskendunud Eestis tegutsevatele klientidele ja seetõttu võime eeldada, et Euroopas puhkenud sõja otsene mõju meie äritegevusele saab olema pigem tagasihoidlik,» ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.