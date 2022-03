Eesti suurim pank uurib Venemaa laenude tõttu Euroopa Keskpangast leevendusmeetmeid

Swedbank kinnitas, et neil ei ole antud Eestis ühtegi laenu otse Venemaa ettevõttele. «Küll aga on meil laene Eesti ettevõtetele, kellel on ärisuhted Venemaa ettevõtetega. Ettevõtteid, kes müüsid oma kaupu suures osas Venemaale, on Eesti krediidiportfellis väga vähe, seosed on eelkõige läbi kaupade transiidi ja toorainete ostmise,» selgitas Swedbanki krediidijuht Aigar Agu.

Agu sõnul on olukord panga jaoks selline, et Venemaa, Valgevene ja Ukraina seostel on otsene või kaudne mõju ca 12 protsendile krediidiportfellist, kuid rõhutas, et enamikel juhtudel on need seosed nõrgad, ehk kus ostetakse kuni 20 protsenti toorainest Venemaalt.