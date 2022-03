Kallid metallid teevad teed tarbekaupade hindadesse

Venemaa on suur alumiiniumi, nikli ja pallaadiumi tootja. Antud metallid on vastavalt kallinenud 52,4, 211,04 ja 29,8 protsenti.

«Ehituses kasutatava terase ja vase hind on juba taevas ning jätavad tõusu,» ütles Associated Builders & Contractors peaökonomist Anirban Basu Fox Newsile. «Tehnikast on nappus ja see on väga kallis. Raske on täita lepinguid nii eelarve piires kui ettenähtud ajal.»