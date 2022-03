Autovaba pühapäev, jahedam tuba: vaata, milliseid energiasäästuplaane Euroopas välja pakutud on

Sel nädalal kutsus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen eurooplasi üles energiat kokku hoidma. On, mida hoida, sest Ukraina sõja puhkedes selgus, et kõige kangemaid sanktsioone - gaasi ja nafta peale - ei taha Euroopa sugugi kehtestada, sest tema energiasõltuvus Venemaast on liialt suur: arvestuslikult 40% gaasist, veerand naftast ja ligikaudu veerand tuumajaamades kasutatavast uraanist tuleb nimelt Venemaalt ja üleöö ei julge riigid sellest loobuda.

Siiski: energiasäästuküsimus oli üleval ka neljapäeval-reedel toimunud suurel Versailles' tippkohtumisel.

Üks suuremaid energiaimportijaid on Saksamaa ise, kus nüüd arutatakse laiaulatuslike säästumeetmete kehtestamise üle. Meediast on neid mitu tükki läbi käinud, aga ühest otsust vastu võetud pole. Energiasäästu-juttu on ajanud aastaid juba keskkonnaühendused, teiste hulgas Greenpeace, kes tegi nüüd Handelsblatti jaoks rehkenduse, milliseid meetmeid kohe kasutusele võtta saaks ja kui palju energiasäästu need annaks. Kuna arvutused tehti Saksamaa kohta, on raske öelda, kui palju neist Eesti oludes abi oleks

1) Kiirusepiirangud ja kohe

Kiirteele pakutakse välja 100 km/h piirangut, asulast väljas oleks piirkiirus 80 km/h ja asulas sees 30 km/h.

2) Autovabad pühapäevad

Saksamaal kaalutakse, kas kehtestada kahel pühapäeval kuus autosõidukeeld. See ei ole iseenesest midagi uut: varasemalt on seda meedet kasutatud näiteks Jom Kippuri sõja ja sellega kaasaskäinud naftakriisi ajal: esimene autovaba pühapäev oli Saksamaal 25. novembril 1973. aastal. Meede tähendas, et sel päeval oli autoga sõitmiseks vaja eriluba.

3) Siselendude keeld

See ettepanek on juba ammu enne energiakriisi Saksamaal regulaarselt laual olnud. Riik on aga kaetud üsna hea raudteevõrguga. Samas rõhutavad ettepaneku tegijad, et kui seda teed minna, siis peaks inimestele võimaldama 365-eurone aastane rongipilet, et nad suudaksid ka pileti eest tasuda.

4) Ruumid jahedamaks

Kui praegu on siseruumides ettenähtud 22-kraadine temperatuur, siis ettepaneku kohaselt võiks seda 1 kraadi võrra alandada. Sellega suudaks Saksamaa kohe 7% Venemaalt imporditavast gaasist kokku hoida. Kui temperatuuri kruttida 20 kraad peale, siis hoitaks kokku 10% Vene gaasist.

5) Kodukontor

Kui inimesed, kellel see töötegemisel mõistlik on, püsiksid kodukontoris, võiks kokku hoida kuni 12% naftat ja naftasaaduseid, rehkendab Handelsblatt.