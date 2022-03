Eesti moodulmajade tootja kriisi ei näe: kohanesime õigel ajal

«Kui on hea toode, bränd ja võimekus pakkuda seda rahvusvaheliselt - Kodasema sõlmis eelmise aasta lõpus litsentsilepingu USAs tootmise alustamiseks ja just nüüd algas koostöö Austraalias, lisaks müük Euroopa Liidus - siis on võimalik ka keerulises olukorras kasvada. Tähtis on osata õigeaegselt muutuda ja kohaneda» rääkis Linnamäe.

Linnamäe ütles, et nad on ettevõttes lootusrikkad, et tuleb mustadele aegadele lõpp. «Praeguses olukorras saame Eestis anda oma panuse, et anda stabiilselt tööd oma personalile ja olla tublid, et kindlustada müügitellimustega meie tootmiste ja teenuste järgnevad kuud ja aastad. Ja omast värskest kogemusest rääkides: kui Lääne-Euroopa kliendil on valik, millisest riigist kaupa osta, siis teadmine, et klient on Eestist tellides on andnud tööd teistes seas ka ukrainlastele, on see selge argument, miks valida tarnijaks või teenusepakkujaks just Eesti puitmajatehas. Lisaks tavapärastele argumentidele kõrgest kvaliteedist ja heast disainist,» ütles Linnamäe.