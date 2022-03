Tuhanded otsivad kodu: kuidas põgenikevool Eesti üüriturgu mõjutanud on

Arco Vara Kinnisvarabüroo maakler Joshua James Viinalass ütleb, et praegu on kindlaid prognoose teha vara: olukord muutub iga päevaga. Aga see, mida ta esimeste sõjanädalate jooksul näinud on, on siiski huvi kasvamine üürikorterite vastu. Huvi on suurem kui varem, aga kaugel üüribuumist, kinnitab Viinalass.

Maakler kiidab väga eestimaalaste kokkuhoidmist: ta toob välja, et kui algasid kuuldused, et Ukraina põgenikud tulevad Eestisse, siis üks tema klienti lükkas näiteks korteri müügi edasi, kuna ütles, et tahab paariks kuuks põgenikke eluasemega aidata. Selliseid lugusid on Viinalassil veel – objektidel, mida nad müüvad või välja üürivad, on omanikud öelnud, et ootame tehinguga veel, paneme pausile. «See on südantsoojendav, aga võib-olla teegi ma koostööd ainult heade inimestega,» arvas Viinalass.

Üldiselt peab Viinalass ootuspäraseks, et tulijad lõpuks kinnisvaraturule liiguvad – seda näitasid varasemad kogemused välismaa sõduritega, kellele hotellimajutust pakuti, aga kes ikkagi oma kodu tahtsid. Samuti ei tasu arvata, et kõik põgenikud tulevad, kaks kätt taskus. «Olen kuulnud põgenikest, kes tulevad Lexustega ja otsivad tipptasemel kinnisvara,» ütles Viinalass, rõhutades, et maaklerid on näinud igasuguse profiiliga inimesi.

Kui palju toimuv täpsemalt turgu mõjutama hakkab, sõltub aga sellest, kui pikaks venib sõda ning mida siiatulnud edasi plaanivad. «Ajutiselt näeme aktiivsuse kasvu, aga ei saa olla kindlad, kas nad lähevad edasi, pääsevad tagasi kodumaale või jäävad siia,» ütles Viinalass. Lähitulevikus näeb ta aga pakkumiste arvu suurenemist – eelkõige sellepärast, et mitmed kinnisvarainvestorid tahavad Eesti-sugusest riskipiirkonnast varandust minema liigutada. Samas ostu-müügitehinguid saab maakleri prognoosi kohaselt olema vähem, sest inimesed on sõja tõttu ooterežiimil ning seetõttu pikenevad ka müügiperioodid.