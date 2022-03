Omanike Keskliit kutsub üles kinnisvara müüki piirama

«Omanike Keskliidu hinnangul on Eestis kehtivad kinnisasja omandamise kitsendused kolmandatest riikidest isikutele liiga leebed ja need tuleks üle vaadata,» ütles liidu esimees Priidu Pärna avalikkusele saadetud teates.

Pärna sõnul liberaliseeriti maa omandamise piiranguid Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga 2004. aastal. Eestis on olulisemad piirangud kinnisvara soetamisel vaid üle 10 ha suuruste põllu- ja metsamaa tükkidele ning väikesaartel ning idapiiri äärsete kohalike omavalitsuste territooriumil. Üldse ei ole piiratud korteriomandi soetamine.

Pärna sõnul on maa piiratud ressurss ning iga riik koosneb territooriumist. Eraomand loob demokraatliku riigi vundamendi ning omanikud on alati valmis oma riigi ning omandi eest seisma. Nõukogude võim keelas 1940. aastal just eraomandi ja natsionaliseeris kõik varad.

«Täna peame hoolikamalt vaatama, kellel me Eestimaad lubame omada, et me ei üllatuks nagu soomlased, kes avastasid oma sõjaväebaaside läheduses naaberriigi suunatud investeeringuid, või nagu Londonist on naljahammaste sõnul saanud Londongrad,» selgitas Pärna.

Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni riikide on muude riikide kodanike poolt täna piiratud vaid põllu- ja metsamaa ost, samas pole keelatud asutada Eestis äriühing ja selle kaudu soetada peaaegu mis tahes kinnisvara. «Peaksime laiendama kitsendusi meie suhtes vaenulike kolmandate riikide kodanikele Eestimaa kokkuostmisele, sealhulgas ka Eesti ettevõtetele, kelle tegelikud kasusaajad on nende riikide kodanikud,» ütles Pärna.

«Loomulikult saab ka iga eestimaalane otsustada, kellele oma vara müüb, et see oleks heades kätes,» lisas Pärna. Ta viitas, et metsa või maad müües on eesmärk tehing tehtud saada. Samas tahame elada kodumaal, kus saame tunda end turvaliselt ja kaitstult.