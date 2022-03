Investeerimisveteran hirmutab 1973. aasta karuturu kogemusega ja soovitab kolme aktsiat

Ta meenutas vanu aegu, kui oli noor pensionifondi juht. See oli aastatel 1972-75.

Siis oli nende koondnimetus Nifty Fifty ehk vahva 50, Need olid kiire kasvuga ettevõtete aktsiad – McDonald's, Coca-Cola, Disney, Walmart ja teised. Need aktsiad tegid 1960ndatest pöörase tõusu. Siis aga tuli 1973. aasta karuturg ja need aktsiad kukkusid tipust põhja 50 protsenti, kirjutab MarketWatch.