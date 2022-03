Harju Elektri aktsia on kallis ja odav ühekorraga

Mullu aktsionäre aktsia hinna suure tõusuga rõõmustanud Harju Elektri põhitegevus on küll tootmine, ent kenasti on end ära tasunud ka kõrvaltegevused ja tänavu maksab firma dividendiks peaaegu kogu kasumi. Kui võrrelda Harju Elektri eelmise ja tänavuse ­aasta liikumisi, on aktsia ­pärast tõusu Skeletoni tiibade jõul muutunud taas pigem tavalise tööstusettevõtte osakuks.