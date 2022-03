Swedbanki rahapesu uurimise toimingud jätsid investorid külmaks

Esmaspäeva õhtul teatas Swedbank grupi tasandil, et Swedbank Eesti on keskkriminaalpolitsei poolt kutsutud kahtlustatavana ülekuulamisele seoses rahapesu uurimisega.

Tegemist on vana uurimisega, mis on jõudnud edasi. Kuhu, pole teada.

«Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur alustasid Swedbank ASi suhtes kriminaalmenetlust 2019. aastal ja alates sellest ajast on tehtud mitmeid toiminguid. Ülekuulamise puhul on tegemist tavapärase menetlustoiminguga, mis on vajalik täiendavate tõendite kogumiseks. Täiendavat teavet me antud hetkel selle menetlustoimingu kohta avaldada ei saa,» kommenteeris keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Leana Loide.

Uurimine kontrollib, kas Swedbank ASis on toimunud rahapesu või muu kuritegelik tegevus, teatas Swedbank AB.

Swedbank kinnitas, et teeb ametiasutustega koostööd ja jagab kogu infot uuritavate sündmuste kohta. Panga sõnul ei oma nad rohkem teavet selle kohta, kuidas uurimine edeneb või millised võivad olla selle tagajärjed.

«Oleme täitnud meile 2019. aastal esitatud Finantsinspektsiooni ettekirjutuse,» ütles Swedbanki kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse juht Eestis Kristiina Herodes. «Lisaks oleme viimastel aastatel oma kontrollsüsteeme täiendanud ja parandanud.»

Prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid 2019. aasta juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetluse, et uurida aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele.

Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonid on ühisuurimise käigus leidnud, et Swedbankil on Balti riikides olnud suuri vajakajäämisi rahapesu tõkestamise reeglite täitmisel ning teinud Swedbank AB-le hoiatuse ja määranud 4 miljardi Rootsi krooni ehk ligikaudu 360 miljoni euro suuruse trahvi.

Rootsi ringhäälingu SVT andmeil osales Swedbank aastail 2007–2015 Balti riikides ligikaudu 40 miljardi Rootsi krooni ehk 4 miljardi euro väärtuses aset leidnud rahapesus.

Õigupoolest oli Swedbanki puhul tegemist rutiinse regulatoorse teatega, et keegi ei saaks kinni hakata väitega, et olulist informatsiooni pole investoritele avalikustatud. Kui oluline see on, on raske mõista, sest tervikpilti pole kellelgi. Börsiettevõtte vari annab hea võimaluse täiendavat informatsiooni mitte jagada. Ka prokuratuur ja politsei ei saa minna konkreetseks, et keda siis konkreetselt üle kuulatakse ja kuhu uurimisega on jõutud. See võiks segada uurimist.

Aga mida arvavad juhtunust investorid? Et Swedbank on segatud rahapesuskandaali, pole uudis. Näiteks Swedbanki viimase teade pole Rootsi meedias isegi uudisekünnist ületanud. Ja õigupoolest, millest raporteerida? Et tehti mingi menetlustoiming, mille tulemustest pole midagi rääkida.