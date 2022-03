Süsinikukvoodid on tublisti odavamaks muutunud

See aga lubas aimata, et süsinikukvoodid muutuvad kallimaks ja saastamisele tahetakse aina enam päitseid pähe panna. Kui kvoodimüügi algusaegadel jäi ühe kvoodi hind kümnekonna euro juurde. Juba 2006. aastal tekkis väiksemat sorti kvoodipaanika, kui selgus, et väljajagatud kvoote oli rohkem kui saastet ennast ja siis kukkus hind ca 30 euro pealt 8 euro peale.

Koroona-alguse põhjast, mil kvoot maksis 15,5 eurot, on tolle hind kerkinud praegu 76 euroni. Ja see on veel vaat et soodnegi, sest vahetult enne Ukraina sõja algust jõudis kvoodi hind ronida 98,5 euroni. Sealt kukutas teda alla sõda ja sellega koos alanud jutud, et Euroopa peab oma energiasõltuvust vähendama. Kuigi Euroopa Liit oli varem välja kuulutanud plaani, et tahab suurendada taastuvenergia osakaalu, siis oli analüütikuid, kes arvasid, et nüüd lülitavad sakslased tuumajaamad sisse ning need, kellel on, võivad jälle hakata kivisöe poole vaatama. Seepärast kukkus kvoodi hind loetud päevade jooksul nagu kivi ja vajus 7. märtsiks 58 euro tasemele tagasi.