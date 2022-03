Nafta hind vajus alla 100 dollari piiri

Nafta hind on oma viimasest tipust kukkunud enam kui veerandi võrra. Brenti toornafta hind, mis kolmapäeva hommikul veidi tõusis, oli pärastlõunaks vajunud 99,7 dollarini barreli eest.

Alates viimasest, enam kui 139-dollarisest tipust on nafta hind 28 protsenti langenud ja liigub Ukraina sõja eelsele tasemele.

Kui geopoliitiliselt võib hinnalangust selgitada lootusega, et Ukraina sõda lõpeb, ja Hiina uute koroonapiirangutega, siis finantsportaal Barron's vaatab asja naftakauplejate vaatenurgast ja leiab, et tegelikult on põhjus proosalisem.

Nimelt tegid paljud kauplejad Ukraina sõja eel panuse nafta hinna tõusule ning see tõus oli nii kiire ja ilus, et paljud on nüüdseks oma kasumi sisse kasseerinud ja positsioonid maha müünud. Uut tõusule panustamist sellises mahus aga näha ei ole – see hinda all hoiabki.

Ja nagu ütles Barron’sile üks analüütik: nafta pole otsa saanud, lihtsalt vahepeal tekkis hirm, et kunagi võib see otsa saada.

Analüüsikeskuse Bloomberg Intelligence strateegiaanalüütik Mike McGlone arvab, et peagi võib nafta hind 40–50 dollari juurde kukkuda. Ta märkis, et inimesed ei tohiks alahinnata kõrgeid hindu. «Seda juhtub toorainetega alati, eriti naftaga: hinnad lähevad üles, see lömastab nõudluse. Hinnad lähevad alla – see suurendab pakkumist.» Juttu, et Venemaa nafta sanktsioonide tõttu turule ei pääse, McGlone ei usu – tema arvab, et kui teised ei taha, liigub Venemaa nafta lihtsalt Hiinasse.