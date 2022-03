Kas raha tuleb: täna oodatakse Venemaalt märgilist rahaülekannet

Iseenesest on tegu väikese summaga, aga kuna see on esimene suurem makse, mis tuleb teha kahe dollarites noteeritud Venemaa võlakirja eest, on maksmine - või mittemaksmine - märgiline.

Reitinguagentuur Fitch teatas Handelsblatti järelpärimise peale, et kui juhtub, et Venemaa maksab intressi, aga maksab Vene rublades, siis see tähendaks lepingutingimuste järgi mittemaksmist. Rublamakset oodatakse seetõttu, et Venemaal on meedia andmetel keeruline oma välisvaluuta-reservidele ligi pääseda.