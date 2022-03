Venemaa: laenumakse sõltub sellest, kas USA makse läbi laseb

Eile pidi Venemaa tasuma 117 milljoni dollari suuruse laenumakse kahe USA dollarites noteeritud võlakirja eest. Pärastlõunaks makset veel laekunud polnud ning Venemaa on varasemalt öelnud, et ei pääse oma poolele ehk 300 miljardi dollari väärtuses välisvaluutale ligi.

Nüüd kirjutab Frankfurter Allgemeine, et Venemaa rahandusminister Anton Siluanov andis intervjuu RT araabiakeelsele väljaandele, öeldes, et nendel raha on ning makseid nad teha saavad, aga makse läbiminek sõltub nüüd USA ametkonnast.