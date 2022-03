SEB tahab oma Venemaa varadest lahti saada

SEB fondiettevõte SEB Investment Management teatas, et neil on siiski mõned fondid, mille positsioonid on otseselt seotud Venemaa turuga, kuid osalus ei olevat suur.

SEB Investment Managementi sõnul kavatsetakse kõik Venemaa väärtpaberid müüa vastutustundlikult ning kontrollitult, et kaitsta osakuomanike huve. Venemaa turu sulgemise tõttu on aga ebaselge, millal ja kuidas seda tehakse. Nimelt on Moskva börs kolmandat nädalat järjest suletud.

SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund fondiga on kauplemine alates 28. veebruarist peatatud. Sellest tulenevalt ei võta SEB Investment Management AB fondi eest alates nimetatud kuupäevast haldustasu.

SEB Investment Managementil on lisaks kaks Luksemburgis registreeritud fondi, mille positsioonid on otseselt seotud Venemaa turuga. Antud fondide positsioonid on väiksemad kui 1 protsenti kogu fondist. Seetõttu ei ole ettevõtte kinnitusel fondide hindamine olnud oluliselt mõjutatud ning fondid on jäänud kauplemisele avatuks.