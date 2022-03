Swedbank panustab Kaubamaja langusele - kulud kasvavad

Swedbank teatas, et nende analüütikud näevad Tallinna Kaubamaja aktsia hinnasihti 10,3 euro peal. Et täna pärastlõunal kauples Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia Nasdaq Tallinna börsil 11,3 euro tasemel, tähendab see, et Swedbank näeb aktsial praegu vaid langusruumi.