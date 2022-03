EBRD juht: varsti hakkate meilt rohkem raha ja kapitali küsima

Seetõttu näeb EBRD Eestis oma rolli järsku kasvu.

EBRD andis mullu Eestisse uutesse projektidesse 50 miljonit eurot.

«Oleks tahtnud rohkem Eestisse investeerida, aga kapitali oli vabalt saada ja sedasi ei olnud meil nii suurt rolli,» rääkis Tallinnas ja Vilniuses käinud EBRD asepresident Jürgen Rigterink. «Tänavu peaks me ikka topelt eelmise aasta mahu tegema, sest kapitali ja laenudega on läinud kitsamaks ja meilt on seda rohkem küsitud.»

Praegu on töös mitu projekti. Enam kui üks Eesti pank on tundnud huvi EBRDga suurema koostöö vastu. Lisaks on EBRD ka osanik börsiettevõtetes. Näiteks on EBRD Tallinna Sadama suuraktsionär ja osales ka Enefit Greeni aktsiate pakkumisel.

Venemaa sõda Ukrainas lööb Eestit ja Euroopat eri kanaleid mööda ja erinevalt. Toorainete hinnad on tõusnud. Saksamaa passiga Londonis elav ja töötav Rigterink rääkis, et loomulikult ei avaldada sakslastele toiduainete ja kütuse hinnatõus nii palju mõju kui Eestis, sest meil on nende kulude osakaal kogukuludes suurem.

Ukraina jaoks on EBRD valmis pannud täiendava kahe miljardi euro suuruse paketi. Samas tuleb aga oodata, kuidas olukord laheneb riigi ja ettevõtete jaoks. Siis selgub, kellele on võimalik laenu ja kapitali anda.

Ukrainas oli EBRDl läinud aasta lõpu seisuga 2,5 miljardi eurone investeeringute jääk.

Venemaa ja Valgevene suunal EBRD enam uusi investeeringuid ei tee ega laene ei anna.

«Venemaa oli meil kunagi väga suur äri,» märkis ta. «Tippajal oli 13 protsenti investeeringutest Venemaal. Rahas tegi see 8,5 miljardit eurot.»

Alates Krimmi okupeerimisest 2014. aastal enam Venemaal uut äri ei aeta. Aasta lõpu seisuga oli Venemaa investeeringute jääk alla 900 miljoni euro. See on valdavalt mitte-noteeritud aktsiates ja ka aktsiafondides.

Ilmselt peab EBRD nende investeeringute väärtusi alla korrigeerima, kuna rubla on kukkunud, isegi kui investeeringud saaks müüa, ei saa kapitali Venemaalt minema viia.

Ka Valgevene ei saa eelmise aasta oktoobrist või novembrist enam uusi investeeringuid ega laene. Valgevene investeeringute jääk oli 550 miljonit eurot.

Põhjus, miks EBRD kõrge juht kaaskonnaga Vilniuses käis, oli EBRD Valgevene üksuse ja valdava osa töötajate evakueerimine Vilniusesse. Jutt käib umbes 20 inimesest.