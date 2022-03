EfTEN hakkab arendama kaht hooldekodu

Fondi tütarettevõte EfTEN Valka sõlmis lepingu Südamekodudega, et omandada Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas asuv kinnistu, millel on renoveerimist vajav hooldekodu hoone, teatas ettevõte börsile.

Fond kavandab hooldekodu hoone ümberehitust üldhooldekoduks, mis võiks mahutada kuni 250 klienti. Ehitushanget ei ole veel korraldatud ja see on kavas läbi viia kolme kuu jooksul pärast asjaõiguslepingu sõlmimist.

Kinnistut jääb lepingu kohaselt üürima Südamekodud, mis haldab hooldekodusid üheksas Eesti paigas. Kinnistu müügihind on 2 005 000 eurot ning ostja kohustub tegema investeeringuid kuni 2 miljoni euro eest. Kinnistu ostu ja investeeringuid finantseeritakse fondi omavahenditest.

Fondi teine tütarettevtõte EfTEN Ermi sõlmis Südamekodudega lepingu, et omandada Tartumaal Tartu vallas Tila külas asuv hoonestusõigus. Fond tahab sinna rajada hooldekodu kuni 120 kliendile. Ehitushanget ei ole veel korraldatud ja see on kavas läbi viia kolme kuu jooksul pärast asjaõiguslepingu sõlmimist.