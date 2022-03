EfTEN hakkab kahte hooldekodu arendama

Fond kavandab hooldekodu hoone ümberehitust üldhooldekoduks, mis võiks tulevikus mahutada kuni 250 klienti. Renoveerimistööd viiakse läbi etapiviisiliselt. Käesolevaks ajaks ei ole ehitushanget korraldatud ja see on kavas läbi viia asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt kolme kuu jooksul.

Kinnistut jääb asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt pikaajalise üürilepingu alusel üürima Südamekodud AS. Südamekodu AS opereerib hooldekodusid üheksas Eesti paigas. Kinnistu müügihind on 2 005 000 eurot, mis tasutakse asjaõiguslepingu sõlmimisel ning ostja kohustub tegema investeeringuid mahus kuni 2 000 000 eurot.