Ostja leitud: Venemaa mitmekordistas naftamüüki Indiasse

Financial Timesi andmetel on Venemaa naftatarned Indiasse alates Ukraina sõjast mitmekordistunud: lehe andmete järgi on India märtsikuust ostnud sisse 360 000 barrelit Venemaa naftat päevas. Seda on neli korda rohkem kui mullu samal ajal.

USA ütles läinud nädalal, et tema Venemaa naftat enam vastu ei võta. Ka Euroopas arutatakse Venemaa naftasanktsioonide üle, aga siiani on Euroopa Liidu juhtfiguurid öelnud, et praeguse seisuga minnakse Venemaa nafta tarbimise vähendamise teed.

Lisaks naftale on India suurendanud ka kivisöe tarneid Venemaalt, nagu kirjutab Reuters ning see avab Indiale võimaluse, vähendada energiaimpordi kulusid. Paar päeva tagasi kirjutas Times of India, et India kaalub Venemaa naftatarnete eest tasuda India ruupiates, mitte dollarites.

Põhjus on proosaline: Venemaa pakub praegu oma naftat ja sütt suure hinnaalandusega.