Sakslased nalja ei mõista: kütusefirmadele plaanitakse nöörimise eest topeltmaksu

Kui enne Ukraina sõja algust maksis Saksamaal liiter Super E10 (10-protsendise etanoolisisaldusega bensiin, mis vastab umbes meie 95-bensiinile) 1,81 eurot. Üleeile aga 2,26 eurot liiter. 45-sendist vahet nafta hinna languse ajal ei suudetud Saksamaal seletada muuga kui sellega, et rafineerimistehased - mis kuuluvad naftafirmadele - kasutavad võimalust, et odavalt sisseostetud nafta ümber töödelda ja kallilt edasi müüa. Sellele ei vaielnud vastu ka Saksamaa mineraalõliühing, kes ütles TAZile, et rafineerimistehased teenivad praegu rohkem kui varem.