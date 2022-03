Kõik hädad korraga, sõda on viimane piisk piima hinnatõusu karikas

Juba enne sõda on halb ilm Uus-Meremaal, USAs ja Austraalias on ühes maagaasi hinnatõusu ja pandeemiast tingitud tarnekatkestusega tõstnud piima hinda.

Ta lisas, et Venemaa sõda Ukrainas tõstab piimatootmise kulusid, kuna Ukraina on juhtiv väetise eksportöör nagu ka loomakasvatuses olulise söödanisu väljavedaja.

Maailma piimaekspordist annavad 70 protsenti Uus-Meremaa ja Euroopa Liit, järgenvad USA, Austraalia, Brasiilia ja Argentiina. Kasvavad söödakulud on piimakarjakasvatajatele suur probleem, kuna need moodustavad 70-80 protsenti kogukuludest.

Austraalia piimakarjakasvatajate organisatsiooni direktori Craig Houghi sõnul on enamus Austraalia piimakarjakasvatajatele kasutatav väetis sisse toodud Hiinast. Kuid kuna Ukrainas käib sõda ja Hiinas on pandeemiast tingitud piirangud, on raskem väetist saada ja see on väga kallis.