Venemaal saab üle mitme nädala taas võlakirjadega kaubelda

Moskva aktsiaturg on endiselt suletud ja ei ole teada, millal see avaneda võiks.

Keskpank on kehtestanud finantstehingutele ranged piirangud, et püüda hoida turge stabiilsena ja piirata Lääne sanktsioonide ränka mõju, mille seas on olnud rubla järsk odavnemine USA dollari ja euro suhtes.