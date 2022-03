Kuhu jäi Tallinna börsil käive?

Miks on käive nigel? Vastuseid võib leida mitmeid. Kuu algusest on kõvasti möödas, kes tahtsid, said tehingud ammuilma tehtud. Võimalik, et sõjahirm pärsib investeerimist. Ettevõtete tulemused on avaldatud, selle põhjal on olnud aega portfellis korrektuuride tegemiseks. Ei saa ka välistada, et rohkem raha kulub kõrge inflatsiooni puhul varasemas mahus kaupade-teenuste ostmiseks ja säästmiseks ning investeerimiseks ei jäägi midagi alles.