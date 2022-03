Boeingu ja tarnijate aktsiad langevad seoses lennuki allakukkumisega Lõuna-Hiinas

Boeingu aktsia langes turgude avanedes pea 5%, samas kui Hiina lennufirma USAs noteeritud aktsiad langesid umbes 8%. Lennuki varuosade tarnijad Spirit AeroSystems Holdings, Hexcel Corp ja Triumph Group langesid vahemikus 1% kuni 4%.

Lennuk kukkus alla pärast järsku laskumist reisikõrguselt. Meedia teatas, et päästetöötajad ei leidnud mingeid märke ellujäänutest. Õnnetuse põhjus pole veel teada. Boeing teatas, et püüab koguda rohkem teavet.

FlightRadar 24 andmetel on õnnetusse sattunud lennuk kuus aastat vana. Pärast õnnetust teatas Hiina riigimeedia, et lennufirma on maandanud oma 737-800 tüüpi lennukipargi, mida oli lennujälgimisveebi andmetel 109.

Võimalik löök 737 MAXi sertifitseerimisele Hiinas

Kõnealune populaarne variant on Boeingi 737 MAXi eelkäija, mis ootab regulatiivset heakskiitu Hiinas ehk maailma suurimal siseriiklikul lennundusturul.

Boeingu kodulehe andmetel on 737-800 maksimaalne istekohtade arv 189 ja see on varustatud CFM-56 mootoriga. Ei ole esialgu selge, kas õnnetusse sattunud lennukil oli sama mootor, sest lennuettevõtjad võivad valida mootoreid ka teistelt tarnijatelt.

CFMi mootorid on toodetud General Electricu ja Prantsusmaa Safran SA ühisettevõtte poolt. GE aktsia langes umbes 1%, Prantsusmaa börsil noteeritud Safrani aktsia langes 3%.

CFRA Researchi analüütik Colin Scarola ütles Reutersile, et lennuõnnetus ei tohiks tehniliselt mõjutada MAXi resertifitseerimist Hiinas, kus see on pärast kahte surmaga lõppenud lennuõnnetust Indoneesias ja Etioopias olnud kolm aastat maandatud.