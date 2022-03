Warren Buffett sõlmis oma viimaste aastate suurima tehingu

Warren Buffetti varahaldusettevõte Berkshire Hathaway sõlmis esmaspäeval kokkuleppe kindlustusseltsi Alleghany ostmiseks 11,6 miljardi dollari eest, vaid nädalaid pärast seda, kui 91-aastane miljardär kurtis heade investeerimisvõimaluste puudumist, vahendab Reuters.

Buffett ütles, et «Berkshire on ideaalne kodu Alleghanyle, ettevõttele, mida olen 60 aastat tähelepanelikult jälginud», lisades, et kontsernil on «palju sarnasusi Berkshire Hathawayga».

Alleghany asutati peaaegu 100 aastat tagasi raudtee-ettevõttena ja omas ühel hetkel peaaegu viiendikku USA raudteest. Tänapäeval kuuluvad neile mitmesugused kindlustus- ja edasikindlustusettevõtted, samuti mänguasjatootja, matusetoodete valmistaja, hotelliarendaja ja eritellimuslike haagiste tootja. Eelmisel aastal teenis firma 1 miljardi dollari suurust kasumit.

Hind on 29 protsenti kõrgem Alleghany aktsia keskmisest hinnast viimase 30 päeva jooksul ja see on 1,26 korda suurem kui ettevõtte raamatupidamislik väärtus. Tehing on Dealogicu andmetel Berkshire'i suurim viimase kuue aasta jooksul ning selle eest makstakse sularahas. Sel aastal on Berkshire investeerinud rohkem kui 6,4 miljardit dollarit naftafirmasse Occidental Petroleum, kus neil on olnud osalus alates 2019. aastast.