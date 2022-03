Nagu välk selgest taevast: maailma turvalisematele võlakirjadele oli aastakümne üks halvimaid päevi

Varem arvestasid investorid, et järgmine intressitõus tuleb tavapärase 0,25 protsendipunkti võrra. Nüüd hakati arvestama, et järgmine intressitõus võib tulla 0,5 protsendipunkti suurune, kuna USAs on inflatsioon 40 aasta kõrgeimal tasemel.

Terve USA valitsuse võlakirjade tootluskõver kerkis kõrgemale. USA valitsuse viie- ja kümneaastase võlakirja tootlusvahe tõmbus nii kokku, et sellist pilti võis viimati näha 2007. aastal. See viitab, et karmim rahapoliitika aeglustab majanduskasvu või kutsub isegi esile majanduslanguse.

Sellised võlakirjamaailmas äkilised muutused võivad tuua USA võlakirjadele halvima kvartali vähemalt alates 1973. aastast. Alates läinud aasta lõpust on seni Bloombergi USA valitsuse võlakirjade indeksiga kaotatud 5,55 protsenti. Sellega on juba löödud 5,45 protsendine kvartalikaotus, mis juhtus 1980. aasta algul.

Ootamatult terav reaktsioon võlakirjaturul näitab, et osad investorid on alahinnanud keskpanga valmidust võidelda inflatsiooniga.

«Esmaspäevane võlakirjaturg oli päris jõhker,» ütles Brandywine Globali portfellihaldur Tracy Chen Bloombergile. «Veel läinud nädala lõpus mõtlesid investorid, et pikaajalised võlakirjad paistavad odavad. Paraku ei suuda meie mudelid arvestada toorainete hinnašokist tekkinud ebaselgusega inflatsiooni osas.»

Kui tavaliselt on rahapoliitilistele muutustele vastuvõtlikumad lühiajalised võlakirjad, siis liikuma läksid ka pikaajalised võlaintressid.